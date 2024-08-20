ещё! выкл. сиськи
20.08.2024 11:36 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 

1280x1707, 475 Kb / кораблик, катер, лодка, причал, домик в деревне, Норвегия

кораблик, катер, лодка, причал, домик в деревне, Норвегия

комментарии
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garry_stanis | 20.08.2024 11:56
Kristansand, Norway. Хотя какая в жопу разницу. Никогда не были и не будем. И самое главное не хочется. По крайней мере мне. Время потраченное на поиск двух первых слов 30 сек. Время потраченное на настукивание этого коммента 60 сек.
312kbps | 20.08.2024 11:58
а приливы/отливы домики не топят ?
garry_stanis | 20.08.2024 12:19
312kbps 11:58 В этих широтах приливы - отливы незначительны. Луна далеко. 20 (+10,-10) см типичные значения. Максимум 30 см.
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