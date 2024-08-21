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21.08.2024 05:31 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Marina Bay Sands

Интегрированный курорт с видом на залив Марина-Бей в центральном районе Сингапура. На момент своего открытия в 2010 году он был объявлен самым дорогим автономным казино в мире стоимостью в 8 миллиардов долларов, включая стоимость земли. Он принадлежит сингапурской дочерней компании корпорации Las Vegas Sands.
1118x1934, 552 Kb / небоскреб, Сингапур, Марина-Бей

небоскреб, Сингапур, Марина-Бей

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