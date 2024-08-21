ещё! выкл. сиськи
21.08.2024 17:25 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
И американцы тоже люди. Самое прикольное - все происходит на станции "Музей естественной истории".
Хотя не удивлюсь нисколько если мне докажут, что фото постановочное. Кубрик он такой Стенли.....
Life and Love on the New York City Subway. 1947.
By Stanley Kubrick
1080x1098, 151 Kb / метро, пьяный, влюбленная пара, Стенли Кубрик, ч/б

метро, пьяный, влюбленная пара, Стенли Кубрик, ч/б

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