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21.08.2024 17:25 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0 ↓
И американцы тоже люди. Самое прикольное - все происходит на станции "Музей естественной истории".
Хотя не удивлюсь нисколько если мне докажут, что фото постановочное. Кубрик он такой Стенли.....
Life and Love on the New York City Subway. 1947.
By Stanley Kubrick
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