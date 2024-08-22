ещё! выкл. сиськи
22.08.2024 10:52 | ссылки от Agasfer | комментарии: 5  ↓ 
Ковач / Kovacs , Fool like you
https://my.mail.ru/bk/vanessa.gerdes/video/_myvideo/18.html

Kovacs, Ковач, музыка, видео, клип, Fool like you

комментарии
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kikos | 22.08.2024 11:14
видео по вашему запросу не обнаружено
garry_stanis | 22.08.2024 11:24
Видео есть, а песенка к мужикам неадекватна и оскорбительна. Сама композиция косит под заглавные песни про Бондов.
garry_stanis | 22.08.2024 11:28
Текст рыдающей стервы. Хочешь, чтобы я стала такой же идиоткой, как ты?


A fool like you
Идиоткой, как ты.
A fool like you
Идиоткой, как ты.
A fool you knew
Знакомой тебе идиоткой.
A fool you knew
Знакомой идиоткой.
Х

Источник: https://www.amalgama-lab.com/s ... gs/k/kovacs/fool_like_you.html
© Лингво-лаборатория «Амальгама»: www.amalgama-lab.com/.
Agasfer | 22.08.2024 11:29
kikos (11:14), проверил, вроде работает
kikos | 22.08.2024 11:31
Agasfer (11:29), теперь есть, ты ссылку переделал.
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