ещё! выкл. сиськи
22.08.2024 11:25 | тексты от kikos | комментарии: 1  ↓ 
Крик души поэта

Отцветают в саду незабудки,
Соловьи не поют о былом...
От тоски безнадежной и жуткой
Я проткнул себе жопу ножом.

Мы низвергнуты в царство Аида!
В мире все - бесконечная ложь,
Смерть и ужас, тоска и обида,
Страх и ненависть, жопа и нож.

Ах, какими сегодня мы стали!
Растворилась в тумане мечта...
Я исполнен великой печали.
В жопе нож, а в душе — пустота.

От тоски я напьюсь,
Разомлею от чувства!
И всажу в себя нож,
Пробуждая искусство!
комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Vintorezz | 22.08.2024 11:35
Скажи мне, многословный сомелье,
А в карте вин, – вина такого нет?
В котором вкус дождя и солнца свет,
Чуть детской радости, немного светлой грусти,
И юности прошедшей послевкусье…

Проникшись, сомелье ответил кротко:
Таких букетов нет,- возьмите водки …
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  0
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 132961 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 143 / 246| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer