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22.08.2024 11:25 | тексты от kikos | комментарии: 1 ↓
Крик души поэта
Отцветают в саду незабудки,
Соловьи не поют о былом...
От тоски безнадежной и жуткой
Я проткнул себе жопу ножом.
Мы низвергнуты в царство Аида!
В мире все - бесконечная ложь,
Смерть и ужас, тоска и обида,
Страх и ненависть, жопа и нож.
Ах, какими сегодня мы стали!
Растворилась в тумане мечта...
Я исполнен великой печали.
В жопе нож, а в душе — пустота.
От тоски я напьюсь,
Разомлею от чувства!
И всажу в себя нож,
Пробуждая искусство!
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