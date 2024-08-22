22.08.2024 11:25 | тексты от kikos | комментарии: 1 ↓ от Крик души поэта



Отцветают в саду незабудки,

Соловьи не поют о былом...

От тоски безнадежной и жуткой

Я проткнул себе жопу ножом.



Мы низвергнуты в царство Аида!

В мире все - бесконечная ложь,

Смерть и ужас, тоска и обида,

Страх и ненависть, жопа и нож.



Ах, какими сегодня мы стали!

Растворилась в тумане мечта...

Я исполнен великой печали.

В жопе нож, а в душе — пустота.



От тоски я напьюсь,

Разомлею от чувства!

И всажу в себя нож,

Пробуждая искусство!