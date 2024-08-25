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25.08.2024 08:03 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Канатная дорога на Дарсан. Ялта, 1968 год.
Протяжённость дороги 600 м, перепад высот — 120 м, время в пути — 12 минут.
1023x1050, 356 Kb / СССР, канатная дорога, Крым, Ялта, люлька, 34, очки, платье, море, побережье

СССР, канатная дорога, Крым, Ялта, люлька, 34, очки, платье, море, побережье

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