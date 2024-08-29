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29.08.2024 07:00 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Король Великобритании Карл III провел смотр войск 5-го батальона Королевского полка Шотландии в замке Балморал
1100x700, 198 Kb / король, Лондон, Англия, юбка, шотландка, пиджак, Карл III

король, Лондон, Англия, юбка, шотландка, пиджак, Карл III

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