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29.08.2024 07:38 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Подъем большой тыквы на второй этаж. Станица "Тбилисская". Краснодарский край. 1976 год.
1146x1178, 169 Kb / Тыква, трактор, СССР, балкон, прицеп

Тыква, трактор, СССР, балкон, прицеп

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