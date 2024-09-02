ещё! выкл. сиськи
02.09.2024 05:23 | тексты от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
Вы заметили, что все самые страшные слова заканчиваются на "льник"?
Понедельник, ебальник, начальник, будильник...

Особенно: ебальник начальника в понедельник.
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