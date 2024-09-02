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02.09.2024 16:54 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
SpaceX готовится к запуску миссии Polaris Dawn Crew на мысе Канаверал, штат Флорида
1100x700, 199 Kb / Ракета, космос, США, SpaceX

Ракета, космос, США, SpaceX

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