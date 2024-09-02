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02.09.2024 17:21 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Гроза в Чикаго
1100x700, 128 Kb / Гроза, молния

Гроза, молния

комментарии
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Mazzza | 02.09.2024 18:06
Такой удачный кадр, а автор даже не удосужился пятна от пыли на матрице протереть.
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