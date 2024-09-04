ещё! выкл. сиськи
04.09.2024 14:13 | тексты от kikos | комментарии: 0  ↓ 
- Здравствуйте! У меня проблема
с выпадением волос. Это
продолжается уже пол года, уже
половины волос нет.
Скажите, когда это закончится?

-Через пол года.
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