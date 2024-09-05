ещё! выкл. сиськи
05.09.2024 05:38 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Фермеры в Китае используют дроны для распыления пестицидов
1100x700, 173 Kb / Китай, фермеры, дрон, поле, солнце, пестициды, распыление, земледелие, сельское хозяйство

Китай, фермеры, дрон, поле, солнце, пестициды, распыление, земледелие, сельское хозяйство

комментарии
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redneck | 05.09.2024 06:11
там и фермеры по ходу тоже дроны, люди бы сбежали
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