ещё! выкл. сиськи
09.09.2024 09:02 | ссылки от kikos | комментарии: 0  ↓ 
https://ibb.co/Qcqm4j2

Состояние Блога
тяжелое - сознание ясное, иногда оглушённое, блог стонет,
просит о помощи, возможен бред; положение в интернет-пространстве
пассивное или вынужденное; Блог нуждается в
постоянном уходе.))
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