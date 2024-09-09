ещё! выкл. сиськи
09.09.2024 09:37 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Телевизионная юмористическая игра «КВН» (Клуб веселых и находчивых). В центре ведущий Александр Масляков. Вопросы капитанам задают ведущие телевизионных программ Владимир Адольфович Шнейдеров («Клуб кинопутешественников»), ведущая программы «Музыкальный киоск» Элеонора Беляева и диктор ЦТ, телеведущая детских программ Валентина Леонтьева справа), 1970г.
1920x1080, 294 Kb / ч/б, Масляков, КВН, СССР

ч/б, Масляков, КВН, СССР

комментарии
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kikos | 09.09.2024 11:55
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