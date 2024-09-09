ещё! выкл. сиськи
09.09.2024 12:38 | прочее от kikos | комментарии: 1  ↓ 
Журналист: «Что вы считаете своим самым большим достижением?»
Дэвид Боуи: «женат на своей жене».
«А как музыкант?»
"Остальное не важно."
1086x1360, 164 Kb / иман, боуи, пара

иман, боуи, пара

комментарии
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Vintorezz | 09.09.2024 12:39
хорошо что на своей, а не на чужой)
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