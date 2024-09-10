ещё! выкл. сиськи
10.09.2024 07:53 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 

840x1259, 153 Kb / Замок, горы, скалы, Крым, Ласточкино гнездо, Гаспра, Ялта, море

Замок, горы, скалы, Крым, Ласточкино гнездо, Гаспра, Ялта, море

комментарии
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болт | 10.09.2024 12:40
в 91-м году я там в кафешке сидел, интересно внутри с тех пор сильно изменилось.
sergeev | 10.09.2024 12:57
болт (12:40), до 2014 года несколько раз был. в школе еще возили на экскурсию туда.
а сейчас там слишком много долбоебов
болт | 10.09.2024 13:20
sergeev (12:57), это величина постоянная, не думаю, что в 91-м их меньше было.
Я почему вспомнил, очередь была, чтоб туда попасть, а кафешка оказалась заурядной. Если, конечно, ценник не считать.
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