ещё! выкл. сиськи
14.09.2024 03:43 | ссылки от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Tal Wilkenfeld (young talented bass player) and Herbie Hancock (автор композиции с клавиатурной доской).
Chameleon. 1973.
Музыкальный Секас на сцене Montreux Jazz Festival 2010.
Слушать в полноразмерных наушниках и погромче - funk!
Кому не нравится музыка - смотрите на Tal Wilkenfeld.
https://disk.yandex.ru/i/nQ_79OoQnxQthg

Herbie Hancock. Montreux Jazz Festival Chameleon, Tal Wilkenfeld

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