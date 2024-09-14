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14.09.2024 06:22 | ссылки от garry_stanis | комментарии: 0 ↓
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С Добрым утром!
Петя один из двух евреев , которые не сдриснули.
Печально для меня, что стихи написал Андрюша (кажется у него был подпольный поэт на подхвате - Вадим, но это не достоверно)- иноагент, то музыку и такое мощное звучание сделал Петя.
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