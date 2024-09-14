Проверка работы ваших приблуд для доступа на ютубу.С Добрым утром!Петя один из двух евреев , которые не сдриснули.Печально для меня, что стихи написал Андрюша (кажется у него был подпольный поэт на подхвате - Вадим, но это не достоверно)- иноагент, то музыку и такое мощное звучание сделал Петя.