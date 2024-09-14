ещё! выкл. сиськи
14.09.2024 08:40 | ссылки от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Теперь самая лучшая композиция второго еврея из МВ.
"Старый самолет" Господа! (Как орет Макар на концертах перед этой песенкой)
Ковер который звучит лучше оригинала.
Вопрос знатокам - кто, что такое M.A.R.T.? В комментах упоминается некий Альбертыч.

Старый самолет, Евгений Маргулис, M.A.R.T.

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