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15.09.2024 07:47 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Marksburg Castle

Замок Марксбург — один из замков долины Среднего Рейна в Германии в земле Рейнланд-Пфальц. Это единственный замок долины Среднего Рейна, который не был взят французскими войсками в XVII веке и потому сохранил средневековый стиль своей архитектуры в неизменном виде.
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Замок, Марксбург, река, Германия, Рейн, крепость

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