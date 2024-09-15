ещё! выкл. сиськи
15.09.2024 15:26 | тексты от .bsa | комментарии: 0  ↓ 
– Здравствуйте! Мы всё сделали!
– Извините, а вы кто?
– Мы делаем для вас сайт.
– Но мы у вас ничего не заказывали.
– Вы позвоните нам завтра и скажете, что надо было сделать сайт вчера.
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