15.09.2024 15:26 | тексты от .bsa | комментарии: 0 ↓ от – Здравствуйте! Мы всё сделали!

– Извините, а вы кто?

– Мы делаем для вас сайт.

– Но мы у вас ничего не заказывали.

– Вы позвоните нам завтра и скажете, что надо было сделать сайт вчера.