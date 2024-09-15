ещё! выкл. сиськи
15.09.2024 18:09 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Над Новосибирском сделали фото полёта корабля «Союз МС-26». Кадр запечатлел Владимир Литвинов.
1280x853, 40 Kb / Новосибирск, полет, космос, звезды, небо, ночь, союз

Новосибирск, полет, космос, звезды, небо, ночь, союз

комментарии
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kikOS | 15.09.2024 19:00
Какая скорость?
accent | 15.09.2024 21:20
kikOS (19:00), первая космическая
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