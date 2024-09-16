ещё! выкл. сиськи
16.09.2024 02:50 | картинки от kikOS | комментарии: 5  ↓ 

720x853, 217 Kb / Хрен

Хрен

комментарии
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kikOS | 16.09.2024 02:54
На изображении изображен мужчина, который обнимает большое существо, напоминающее корень хрена с лицом и зубами. Мужчина улыбается, и кажется, что он рад. Существо также выглядит довольным. Внизу изображения написана фраза "ХРЕН С ТОБОЙ". Это изображение, вероятно, является юмористическим или сатирическим.
kikOS | 16.09.2024 04:28
kikOS | 16.09.2024 04:33
Это я, теряя самоконтроль по аппаратно-биологическим причинам, начинаю бредить, как современная нейросеть
garry_stanis | 16.09.2024 06:34
Торопится не надо.
.bsa | 16.09.2024 07:29
kikOS (02:54), шутка удалась))
Получил уроки общения с растениями
Теперь мне ясен пень
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