16.09.2024 07:14 | интересное от kikOS | комментарии: 2 ↓ от Выставка AVN Adult Entertainment Expo 2023 прошла c 4 по 7 января в городе Лас-Вегас, США. Это крупнейшая выставка компаний порноиндустрии в США и одна из крупнейших в мире. Большинство представленных компаний американские, но есть также и европейские производители. Например, постоянным участником является компания Private. Посетителей привлекает возможность осматривать десятки выставочных павильонов, приобретать сувениры, плакаты, какие-то из которых могут быть подписаны актрисами, которые на них изображены, так как на выставке всегда присутствует максимальное количество порнозвёзд. С ними можно сфотографироваться на память, пообщаться, они охотно раздают интервью журналистам.

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