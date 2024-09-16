ещё! выкл. сиськи
16.09.2024 13:37 | ссылки от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
Уже почти не бесит


linkin park, новая солистка

комментарии
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Artoor | 16.09.2024 13:51
блин, а ведь она очень старается походить
Vintorezz | 16.09.2024 13:55
Типо она не старается, а её взяли потому что похожа
robokoteg | 16.09.2024 16:40
им надо было делать как Queen + Adam Lambert - признать, что новый вокалист старого не заменит и что это по сути трибьют-проект
kikOS | 16.09.2024 17:36
Нет.
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