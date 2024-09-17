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17.09.2024 15:16 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Ущелье Вердон — речной каньон, расположенный в регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег на юго-востоке Франции. Его длина составляет около 25 км, а глубина достигает 700 метров. Он был образован рекой Вердон, названной в честь ее бирюзово-зеленого цвета, что является одной из отличительных черт этого места.
1434x1859, 621 Kb / горы, скалы, море, мост, катамаран, ущелье, Вердон, каньон, Франция

горы, скалы, море, мост, катамаран, ущелье, Вердон, каньон, Франция

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