18.09.2024 14:23 | тексты от .bsa | комментарии: 0 ↓ от -Быкует такое мнение...

-Лето - отличное имя для кота. Кот Лето.

-Программист с вейпом - кодило с кадилом.

-Всякое бедствие в России проходит четыре стадии:

Да ну, нахуй.

Да похуй.

Нихуя себе.

Да и хуй с ним.

-Алло, Васю можно?

-Пошел нахуй!

-А, когда вернется?