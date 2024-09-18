ещё! выкл. сиськи
18.09.2024 14:23 | тексты от .bsa | комментарии: 0  ↓ 
-Быкует такое мнение...
-Лето - отличное имя для кота. Кот Лето.
-Программист с вейпом - кодило с кадилом.
-Всякое бедствие в России проходит четыре стадии:
Да ну, нахуй.
Да похуй.
Нихуя себе.
Да и хуй с ним.
-Алло, Васю можно?
-Пошел нахуй!
-А, когда вернется?
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