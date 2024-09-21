ещё! выкл. сиськи
21.09.2024 19:23 | прочее от Real McCoy | комментарии: 3  ↓ 

1920x801, 396 Kb / кафе, Silver Diner, ретро, винтаж, ночь

кафе, Silver Diner, ретро, винтаж, ночь

комментарии
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garry_stanis | 21.09.2024 20:13
12251 Fair Lakes Pkwy, Fairfax, VA 22033, Соединенные Штаты
Затрачено времени 5 минут.
перебирал 33 забегаловки . На 15ой попалось
https://www.google.com/maps/@3 ... I0MDkxOC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
Real McCoy | 21.09.2024 20:26
garry_stanis (20:13), мимо
Real McCoy | 21.09.2024 20:50
garry_stanis (20:42), зданий таких много, т.к. это - сеть
конкретно этот вот:
https://www.google.com/maps/@3 ... I0MDkxOC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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