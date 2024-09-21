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21.09.2024 19:38 | прочее от Agasfer | комментарии: 1  ↓ 

1700x1769, 374 Kb / Виктор Вонг, портрет, девушка, живопись, масло, холст

Виктор Вонг, портрет, девушка, живопись, масло, холст

комментарии
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garry_stanis | 21.09.2024 20:18
Какой Вонг? Виктор Ван - профессор кафедры изящных искусств Университета Фонтбонн Сент-Луис, Миссури.
https://tanjand.livejournal.com/2937451.html
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