ещё! выкл. сиськи
21.09.2024 21:00 | прочее от kikOS | комментарии: 1  ↓ 
На ночь я почти всегда читаю Пушкина. Потом принимаю снотворное и опять читаю, потому что снотворное не действует. Я опять принимаю снотворное и думаю о Пушкине. Если бы я его встретила, я сказала бы ему, какой он замечательный, как мы все его помним, как я живу им всю свою долгую жизнь...

Потом я засыпаю, и мне снится Пушкин. Он идет с тростью по Тверскому бульвару. Я бегу к нему, кричу. Он остановился, посмотрел, поклонился и сказал: «Оставь меня в покое, старая б... !!! Как ты надоела мне со своей любовью!»
1280x844, 110 Kb / Раневская, Пушкин, ч/б

Раневская, Пушкин, ч/б

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supershmel | 21.09.2024 21:18
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