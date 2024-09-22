22.09.2024 07:05 | тексты от P.S. | комментарии: 1 ↓ от Сиськобану посвящается:



Мечта иметь большие сиськи была со мной класса с 4, когда у других девочек начали расти сиськи. А у меня нет. Прошел год, два но цифра два ноля меня преследовала. А как хотелось чтобы прохожие оборачивались, обращали на меня внимание, может даже когда на свидание пригласили. Уже почти есть деньги на операцию, но все никак не могу решиться на этот шаг. Сегодня утром стало понятно, что если я не поделюсь своими переживаниями с родными, то сойду с ума. Реакция была разной. Дети сразу заржали, а жена сказала: Миша, ты дебил. Лучше член отрасти.

сиськи, переживания

