ещё! выкл. сиськи
22.09.2024 10:16 | картинки от kikOS | комментарии: 4  ↓ 
Продолжаем развивать тему красивого...

Песню тебе я пою, Дионис,
Виночерпий Олимпа,
Ты не подскажешь когда девятый троллейбус придёт?
1242x1666, 572 Kb / Остановка, лежбище

Остановка, лежбище

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
nihil777 | 22.09.2024 10:20
по-моему, шикарное сочетание картинки и комментария! однозначно +
.bsa | 22.09.2024 10:29
Тобой сделан?)
supershmel | 22.09.2024 10:39
.bsa (10:29), он на лавке видимо
kikOS | 22.09.2024 10:40
.bsa (10:29), выдран с просторов!
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  4
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 133352 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 132 / 244| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer