ещё! выкл. сиськи
22.09.2024 15:12 | прочее от kikOS | комментарии: 2  ↓ 

595x800, 257 Kb / Мясо, кость, соус

Мясо, кость, соус

комментарии
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Лелик | 22.09.2024 15:15
Баранина, если не ошибаюсь. Готовщику еще есть над чем поработать и поучиться. Обгорелостей не должно быть. Портят вкус
kikOS | 22.09.2024 15:20
Лелик (15:15), нисколько не портят.. данный вариант на любителя.. я люблю когда слегка подгоревшая, специфический вкус баранины притупляет
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