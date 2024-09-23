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23.09.2024 05:58 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Ракета Zhuque-3 VTVL-1 завершила пусковые испытания с вертикальным взлетом и вертикальной посадкой на высоту 10 км
1100x806, 166 Kb / Ракета, Zhuque, старт, пуск, посадка, взлет

Ракета, Zhuque, старт, пуск, посадка, взлет

комментарии
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garry_stanis | 23.09.2024 06:38
И все, кроме меня , знают что это китайский прототип ракеты.
https://m.weibo.cn/status/OwtXs0V6p#&video
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