ещё! выкл. сиськи
23.09.2024 11:20 | прочее от kikos | комментарии: 2  ↓ 

736x1313, 160 Kb / кофе, зерно

кофе, зерно

комментарии
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саныч | 23.09.2024 11:39
ИИ намешал зерновой и растворимый)))
kikOS | 23.09.2024 11:44
саныч (11:39), скоро человеку в ДНК будут ИИ вшивать , так что мирись
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