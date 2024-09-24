ещё! выкл. сиськи
24.09.2024 05:40 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Американский сержант дает прикурить машинистам советского локомотива, задействованного в перевозке грузов по ленд-лизу через Персидский коридор. 1940-е

Табличка на локомотиве указывает на то, что он был построен на немецком заводе фирмы Krupp в 1938 году.
2048x1964, 521 Kb / ч/б, солдат, СССР, сигарета, кепка

ч/б, солдат, СССР, сигарета, кепка

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