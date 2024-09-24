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24.09.2024 09:23 | тексты от kikOS | комментарии: 0 ↓
Умер раввин, попал в рай, и спрашивает Бога:
— Господи, расскажи, как ты сотворил вселенную?
— Сингулярность, потом Большой Взрыв, экспоненциальное расширение... Физики ваши, в принципе, всё верно поняли.
— А как же ты сотворил всё живое?
— Ну как... Сперва абиогенез, потом мир РНК, дальше эволюция, клетки, потом многоклеточные организмы...
— А человека ты как сотворил, Господи?
— Слушай, это же ещё Дарвин описал. Сперва приматы, потом использование орудий, речь, прямохождение... Ты что, школу прогуливал?
— Господи, но ведь в Торе написано про семь дней, про сотворение человека из глины...
— А как бы ты сам, ребе, если бы оказался тогда на горе Синайской, объяснил бы безграмотным пастухам с бронзовыми мечами — про кварк-глюонную плазму, ДНК и естественный отбор?
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