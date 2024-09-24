ещё! выкл. сиськи
24.09.2024 18:58 | картинки от P.S. | комментарии: 7  ↓ 

700x837, 90 Kb / религия, странности, мем

религия, странности, мем

комментарии
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kikos | 24.09.2024 18:59
было здесь уже.
P.S. | 24.09.2024 19:06
kikos (18:59), эх)) ну да, баян, но до сих пор актуально - вся эта заварушка с теорией дарвина напомнила про эту картинку
kikos | 24.09.2024 19:10
P.S. (19:06), поддерживаю!
supershmel | 24.09.2024 19:11
P.S. (19:06), ну хотят аметисты свои яйца красить и биться ими на камеру пусть балуются под хвост что не так то
kikos | 24.09.2024 19:22
supershmel (19:11), создатель нас сотворил именно для того чтобы посмотреть на сколько мы продвинемся в развитии и когда мы самоуничтожимся... вряд ли он нам помогает или мешает. он или они тупо за нами наблюдают. ВСЁ.
.bsa | 24.09.2024 19:33
А вербу за что дерут, кто это блять придумал.
kikos | 24.09.2024 19:43
.bsa (19:33), у нас пальмы не растут, решили отделаться вербою.
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