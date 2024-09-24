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24.09.2024 19:20 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Облака и туман над мостом Золотые Ворота и островом Алькатрас в заливе Сан-Франциско
https://upload.wikimedia.org/w ... ith_the_Golden_Gate_Bridge.jpg
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