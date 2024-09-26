ещё! выкл. сиськи
26.09.2024 02:26 | ссылки от P.S. | комментарии: 1  ↓ 
Классный канал, очень атмосферные видео! И с умеренно интересными сюжетами, под настроение.

будущее, прогнозы, графика, человечество

комментарии
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P.S. | 26.09.2024 02:30
Например, поразила мысль - а ведь действительно сейчас человечество в целом самое здоровое, сытое, обеспеченное и продвинутое за всю историю своего существования. И каждый второй ребенок не умирает не дожив до 10. Есть чему порадоваться))
И да, хорошо, что на кол больше не сажают. И не четвертуют лошадьми. Тоже радует.
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