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26.09.2024 16:03 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Команда SpaceX извлекает из Мексиканского залива двигательную секцию сверхтяжелого ускорителя Booster 11
1026x1280, 247 Kb / Ракета, двигатель, SpaceX, космос, Илон Маск

Ракета, двигатель, SpaceX, космос, Илон Маск

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