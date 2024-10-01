|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
01.10.2024 20:55 | тексты от kikOS | комментарии: 1 ↓
Встречаются два еврея.
Один у другого спрашивает
- как дела?
- нормально.
-как жена, дети?
- всё хорошо.
- как работа?
- да ничего, процветаем понемногу.
- слушай, можешь одолжить 1000$?
- может поцелуешь меня в спину?
- а почему в спину то?
- но ты ведь тоже издалека начал.
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