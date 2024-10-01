01.10.2024 20:55 | тексты от kikOS | комментарии: 1 ↓ от Встречаются два еврея.

Один у другого спрашивает

- как дела?

- нормально.

-как жена, дети?

- всё хорошо.

- как работа?

- да ничего, процветаем понемногу.

- слушай, можешь одолжить 1000$?

- может поцелуешь меня в спину?

- а почему в спину то?

- но ты ведь тоже издалека начал.