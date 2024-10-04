ещё! выкл. сиськи
04.10.2024 08:41 | тексты от kikOS | комментарии: 3  ↓ 
Чем отличаются русские от японцев..
Русские до сих пор ненавидят американцев за Хиросиму и Нагасаки.
комментарии
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P.S. | 04.10.2024 09:05
Со дес йо. Американ-джин тотемо бака дес не
Каждый раз, как думаю об этом, как можно было сбросить эти бомбы на огромные города, полные обычных мирных людей, меня трясет. Скинули бы одну на какой-нить военный объект.
Нет блин, давайте бомбанем два города с миллионами жилелей. Уё*ки
DimaS | 04.10.2024 09:10
P.S. (09:05), Дело в том, что уничтожение военного объекта уже было смоделировано на полигоне, а вот моделирование с уничтожением мирного населения в городе на полигоне не провести. Поэтому эти уёбки и провели эксперимент такой.
.bsa | 04.10.2024 09:41
Мои весы в балансе, но опрокинутый стакан горячего чая на тыкву Дятлова, возимел праздник опрокинутого стакана в календаре.
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