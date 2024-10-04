ещё! выкл. сиськи
04.10.2024 19:22 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
«Лес кругов на полях» в Японии — это результат экологического эксперимента, начатого в 1973 году с целью измерения влияния плотности деревьев на их рост.
818x1021, 446 Kb / лес, круги, Япония, дерево, селекция, эксперимент

лес, круги, Япония, дерево, селекция, эксперимент

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