ещё! выкл. сиськи
08.10.2024 04:50 | прочее от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
Песков признался, что он квадробер и уже давно
698x1200, 87 Kb / Квадробер, шкура, шуба, рюмка, песков, медведь

Квадробер, шкура, шуба, рюмка, песков, медведь

комментарии
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garry_stanis | 08.10.2024 07:23
Квадробер должен быть в маске. Костюм совершенно необязателен и скажу больше - не нужен.
.bsa | 08.10.2024 08:52
@Vintorezz, там была такая подпись: Песков признался, что он квадробер и уже давно
garry_stanis (07:23), не разглагольствуй слишком, необязательно.
garry_stanis | 08.10.2024 16:33
Кстати Песков к новогодним утренникам готовится в данном костюмчике. Забыли все как вас мамы зайчиками, поросятками и медвежатами наряжали. Но чувствуется некоторые примеряли наряды снежинок.
supershmel | 08.10.2024 20:02
garry_stanis (07:23), как опытный бебробер. если вискас при входе в будку кидают под лапы поднимать или нет
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