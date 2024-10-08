ещё! выкл. сиськи
08.10.2024 19:20 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Никита Сергеевич Хрущев с плюшевым медведем, подаренным работниками завода телевизионной электроники. ГДР, Берлин, 18 января 1963 года.
700x525, 221 Kb / Хрущев, медведь

Хрущев, медведь

комментарии
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garry_stanis | 08.10.2024 19:44
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
И через год его с Никиткой отправили в лес.
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