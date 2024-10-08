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08.10.2024 19:23 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Брижит Бардо, 1955 год.
1200x1185, 395 Kb / Брижит Бардо, пиво, Brigitte Bardot

Брижит Бардо, пиво, Brigitte Bardot

комментарии
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HedgehogintheFog | 09.10.2024 10:22
Ещё совсем юная французская актриса фотографируется с пенным напитком в баре и смотрит на пристань. На снимке ей всего 19 лет. Её дебют в кино пришелся на 1952 год в фильме «Нормандская дыра», а за спиной у актрисы больше 80 кинокартин.
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