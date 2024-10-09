ещё! выкл. сиськи
09.10.2024 05:23 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Фото Генри Форда и Томаса Эдисона в 1923 году.

Два гения начала ХХ века на одной фотографии. Оба изобретателя были хорошими друзьями, вместе путешествовали на машинах по штатам и вместе работали над различными проектами.
740x995, 330 Kb / Генри Форд, Томас Эдисон, шляпа, сигарета

Генри Форд, Томас Эдисон, шляпа, сигарета

комментарии
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HedgehogintheFog | 09.10.2024 10:28
Первоначальная связь Форда с Эдисоном возникла благодаря его должности главного инженера в компании Edison Lighting.

а еще есть книга «Необычные друзья» Джеймса Ньютона, чтобы узнать больше о связи между Фордом, Эдисоном, Файрстоуном и Линдбергом.
TaunT | 09.10.2024 17:31
Да не был Эдисон гением, скорее патентным торллем
supershmel | 09.10.2024 19:23
что на фотке гуль из фалаута забыл справа
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