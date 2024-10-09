09.10.2024 14:47 | тексты от .bsa | комментарии: 1 ↓ от Бал у некоего генрала.

Огромное количество приглашенных. Оркестр надрывается, все танцуют,

веселятся…

Один порутчик Ржевский стоит в углу, скрестив на груди руки и

не принимает никакого участия в общем веселье.

К нему подходит молодой лейтенант:

- Порутчик, а почему вы не танцуете?!

Ржевский (не меняя позы, c гордостью):

- Мы себя в ебле покажемс!