ещё! выкл. сиськи
09.10.2024 14:47 | тексты от .bsa | комментарии: 1  ↓ 
Бал у некоего генрала.
Огромное количество приглашенных. Оркестр надрывается, все танцуют,
веселятся…
Один порутчик Ржевский стоит в углу, скрестив на груди руки и
не принимает никакого участия в общем веселье.
К нему подходит молодой лейтенант:
- Порутчик, а почему вы не танцуете?!
Ржевский (не меняя позы, c гордостью):
- Мы себя в ебле покажемс!
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kikos | 09.10.2024 17:44
ГЫ ГЫ
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